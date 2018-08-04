Политзаключенный Костенко должен вернуться в Украину 6-7 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинский политзаключенный Александр Костенко, которого освободили из российской колонии, должен вернуться в Украину в понедельник-вторник. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.
"... уже в понедельник-вторник ждем Александра в Киеве", - написала Геращенко.
Она добавила, уже общалась по телефону с Александром.
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"У него, кстати, замечательный украинский язык, говорит, что вдыхает первые глотки на свободе, вот на свободе почувствует себя только дома, в Украине", - отметила Геращенко.
Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ и сейчас направляется в Москву.