Політв’язень Костенко має повернутись до України 6-7 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Український політв’язень Олександр Костенко, якого звільнили з російської колонії, має повернутися в Україну у понеділок-вівторок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
"...вже в понеділок-вівторок чекаємо Олександра у Києві", - написала Геращенко.
Вона додала, вже спілкувалася телефоном з Олександром.
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"В нього, до речі, чудова українська мова, каже, що вдихає перші ковтки на волі, от на свободі відчує себе тільки вдома, в Україні", - зазначила Геращенко.
Як повідомляв УНН, український політв’язень Олександр Костенко вийшов на волю після відбування покарання у Кіровській області РФ і наразі прямує до Москви.