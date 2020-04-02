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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Полиция открыла уже 35 уголовных производств из-за нарушения украинцами карантина

Полиция открыла уже 35 уголовных производств из-за нарушения украинцами карантина

Киев  •  УНН

 • 11854 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. С начала карантинных мероприятий в Украине полиция открыла 35 уголовных производств и более 3,4 тысячи протоколов об админнарушении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"С начала карантинных мероприятий в стране следователи Национальной полиции Украины открыли 35 уголовных производств: 21 ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК и 14 - связанные с нарушением карантинных мероприятий" , - говорится в сообщении.

Также составлен 3421 административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Для обеспечения карантинного режима и охраны публичной безопасности на службе находится более 21 500 правоохранителей. Из них 15 200 полицейских (887 привлечено на охрану медицинских учреждений по лечению и обсервации граждан и на мобильных постах контроля), 3400 военнослужащих Нацгвардии. 166 бойцов ГСЧС и почти 2700 переменного состава высших учебных заведений", - добавили в МВД.

Напомним, по состоянию на 30 марта, правоохранители открыли 33 уголовных производств и составили 2967 административных протоколов за нарушение правил во время карантина в Украине.

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