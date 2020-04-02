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Поліція відкрила вже 35 кримінальних проваджень через порушення українцями карантину

Поліція відкрила вже 35 кримінальних проваджень через порушення українцями карантину

Київ • УНН

 • 11854 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Від початку карантинних заходів в Україні поліція відкрила 35 кримінальних проваджень та понад 3,4 тисячі протоколів про адмінпорушення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.

"Від початку карантинних заходів в країні слідчі Національної поліції України відкрили 35 кримінальних проваджень: 21 за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ та 14 - пов’язані з порушенням карантинних заходів", - йдеться у повідомленні.

Також складено 3421 адміністративний протокол за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Для забезпечення карантинного режиму та охорони публічної безпеки на службі перебуває понад 21 500 правоохоронців. З них: 15 200 поліцейських (887 залучено на охорону медичних закладів із лікування та обсервації громадян та на мобільних постах контролю), 3 400 військовослужбовців Нацгвардії. 166 бійців ДСНС та майже 2 700 перемінного складу закладів вищої освіти", - додали у МВС.

Нагадаємо, станом на 30 березня, правоохоронці відкрили 33 кримінальні провадження та склали 2967 адміністративних протоколів за порушення правил під час карантину в Україні.

Українські Національні Новини

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