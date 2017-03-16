Полиция открыла дело о нападении на сельского голову и убийства его жены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По факту разбойного нападения на дом сельского головы на Прикарпатье и убийства его жены начато уголовные производства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
Так, правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины по факту вчерашнего нападения на дом прикарпатского сельского головы.
Напомним, что вечером 14 марта на жилище председателя сельского совета с. Стратин Рогатинского района напали четверо неизвестных в масках. С применением оружия они связали полимерными хомутами и скотчем супругов.
Злоумышленники завладели 10000 гривен и газовым пистолетом марки «МСП 3364». В результате полученных телесных повреждений 58-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
Хозяина, 59-летнего сельского голову, разбойники оставили связанным в доме.
Продолжается расследование.
Как сообщал УНН, житель Черкасской области поджег свою жену.