Поліція відкрила справу щодо нападу на сільського голову та убивства його дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. За фактом розбійного нападу на будинок сільського голови на Прикарпатті та убивства його дружини розпочато кримінальні провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківської області.
Так, правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України за фактом вчорашнього нападу на будинок прикарпатського сільського голови.
Нагадаємо, що ввечері, 14 березня на оселю голови сільської ради с. Стратин Рогатинського району напало четверо невідомих у масках. Із застосуванням зброї вони зв’язали полімерними хомутами та скотчем подружжя.
Зловмисники 10 000 гривень та газовим пістолетом марки «МСП 3364». Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 58-річна жінка померла на місці події.
Господаря, 59-річного сільського голову, розбійники залишили зв’язаним у будинку.
Триває розслідування.
Як повідомляв УНН, житель Черкащини підпалив свою дружину.