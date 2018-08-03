Полиция открыла еще одно дело из-за развратных действий в детском приюте
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На Волыни по факту правонарушений в приюте для детей полиция начала еще одно уголовное производство. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Волынской области, передает УНН.
“Следователи Главного управления Национальной полиции в Волынской области начали уголовное производство по факту совершения развратных действий по отношению к воспитаннице приюта для детей в райцентре Рожище”, — говорится в сообщении.
Сегодня следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Информация поступила в полицию по результатам проверки детского приюта Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.
Сейчас проведен внеплановый медосмотр и судебно-медицинское освидетельствование детей.
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Напомним, 2 августа правоохранители начали уголовные производства по факту применения физического насилия к воспитанникам работниками приюта (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины), а также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, которое повлекло существенный вред здоровью (ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины).
Досудебные расследования продолжаются.
Напомним, прокуратура инициировала расследование в отношении директора детского приюта на Волыни, где от воспитанников поступили жалобы на сексуальные домогательства со стороны руководства.