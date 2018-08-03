Поліція відкрила ще одну справу через розпусні дії у дитячому притулку

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Волині за фактом правопорушень у притулку для дітей поліція розпочала ще одне кримінальне провадження. Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області, передає УНН.

“Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення розпусних дій щодо вихованки притулку для дітей у райцентрі Рожище”, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Інформація надійшла до правоохоронців за результатами перевірки дитячого притулку Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Наразі проведено позаплановий медогляд та судово-медичне освідування дітей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Домагання щодо вихованців волинського притулку: відкрито провадження

Нагадаємо, 2 серпня правоохоронці розпочали кримінальні провадження за фактом застосування фізичного насильства до вихованців працівниками притулку (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України), а також за фактом неналежного виконання службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, що спричинило істотну шкоду здоров’ю (ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України).

Досудові розслідування тривають.

Нагадаємо, прокуратура ініціювала розслідування щодо директора дитячого притулку на Волині, де від вихованців надійшли скарги на сексуальні домагання з боку керівництва.

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