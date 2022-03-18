Полиция открыла уголовное производство по факту удара российских войск по жилым кварталам Авдеевки

КИЕВ. 18 марта. УНН. В результате обстрела подверглись разрушениям жилые дома, административные здания и магазин. Есть убитые и раненые. Среди пострадавших - ребенок. Полицейские задокументировали военное преступление. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Нацполиции.