Полиция открыла уголовное производство по факту удара российских войск по жилым кварталам Авдеевки

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19:03 • 58113 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 109948 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 107739 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 102780 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 80565 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 85759 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 75649 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В результате обстрела подверглись разрушениям жилые дома, административные здания и магазин. Есть убитые и раненые. Среди пострадавших - ребенок. Полицейские задокументировали военное преступление. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Детали

Оккупанты обстреляли Авдеевку из "градов". На месте удара работала следственно-оперативная группа полиции. Количество пострадавших устанавливается.

Начато досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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