Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом удару російських військ по житловим кварталам Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань житлові будинки, адміністративні будівлі та магазин. Є вбиті та поранені. Серед постраждалих - дитина. Поліцейські задокументували військовий злочин. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Нацполіції.
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Окупанти обстріляли Авдіївку з "градів". На місці удару працювала слідчо-оперативна група поліції. Кількість постраждалих встановлюється.
Розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".