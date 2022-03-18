Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом удару російських військ по житловим кварталам Авдіївки

КИЇВ. 18 березня. УНН. Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань житлові будинки, адміністративні будівлі та магазин. Є вбиті та поранені. Серед постраждалих - дитина. Поліцейські задокументували військовий злочин. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Нацполіції.