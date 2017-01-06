Полиция во второй раз допросила премьер-министра Израиля по делу о коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Правоохранительные органы Израиля во второй раз допросили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что допрос проходил в резиденции Нетаньяху и длился 5 часов.
Напомним, Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила в качестве свидетелей в Израиле, так и за рубежом. Сообщается, что одним из них стал давний друг премьера - предприниматель Рон Лаудер.
Как сообщал УНН, премьер-министра Израиля допросили в связи с подозрениями в коррупции. Допрос длился около 3 часа.