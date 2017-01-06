Поліція вдруге допитала прем’єр-міністра Ізраїлю у справі про корупцію

Відзначається, що допит проходив в резиденції Б.Нетаньяху і тривав п’ять годин.

Нагадаємо, Б.Нетаньяху і членів його сім’ї підозрюють в отриманні подарунків від бізнесменів вартістю в сотні тисяч шекелів. Поліція вже допитала як свідків в Ізраїлі, так і за кордоном. Повідомляється, що одним з них став давній друг прем’єра — підприємець Рон Лаудер.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністра Ізраїлю допитали у зв’язку з підозрами в корупції. Допит тривав близько 3 годин.