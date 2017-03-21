Полиция начала расследование факта массовой драки на винницком заводе

Полицией расследуется уголовное производство по факту хулиганских действий, которые имели место 14 марта на территории Удицкого сахарного завода. Между двумя группами молодых людей возник конфликт и драка на почве раздела имущества недействующего предприятия заинтересованными лицами.

Полицейские в тот же день задержали и доставили в полицию более двух десятков участников конфликта, которые были допрошены. У участников инцидента изъяты устройство для отстрела резиновых пуль и гладкоствольное охотничье ружье.

Все указанные лица отказались от дачи каких-либо показаний. Ни один из участников конфликта не обратился с заявлением в полицию о нанесении телесных повреждений.

По факту хулиганских действий расследуется уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершения уголовного преступления и привлечения виновных лиц к ответственности.

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