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Полиция начала расследование факта массовой драки на винницком заводе

Полиция начала расследование факта массовой драки на винницком заводе

Киев • УНН

 • 8637 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Полиция Винницкой области проводит расследование массовой драки с участием 20 человек на территории сахарного завода в Теплицком районе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.

Полицией расследуется уголовное производство по факту хулиганских действий, которые имели место 14 марта на территории Удицкого сахарного завода. Между двумя группами молодых людей возник конфликт и драка на почве раздела имущества недействующего предприятия заинтересованными лицами.

Полицейские в тот же день задержали и доставили в полицию более двух десятков участников конфликта, которые были допрошены. У участников инцидента изъяты устройство для отстрела резиновых пуль и гладкоствольное охотничье ружье.

Все указанные лица отказались от дачи каких-либо показаний. Ни один из участников конфликта не обратился с заявлением в полицию о нанесении телесных повреждений.

По факту хулиганских действий расследуется уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершения уголовного преступления и привлечения виновных лиц к ответственности.

Как сообщал УНН, нетрезвый мужчина устроил стрельбу в харьковском метро.

 

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