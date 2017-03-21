Поліція розпочала розслідування за фактом масової бійки на вінницькому заводі

Теплицькою поліцією розслідується кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, які мали місце 14 березня на території Удицького цукрового заводу. Між двома групами молодих людей виник конфлікт та бійка на грунті розподілу майна недіючого підприємства зацікавленими особами.

Поліцейські того ж дня затримали та доставили до поліції понад два десятки учасників конфлікту, які були допитані. В учасників інциденту вилучено пристрій для відстрілу гумових куль та гладкоствольну мисливську рушницю.

Усі зазначені особи відмовилися від дачі будь-яких показів. Жоден з учасників конфлікту не звернувся з заявою до поліції про нанесення тілесних ушкоджень.

За фактом хуліганських дій розслідується кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України. За такий злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводяться слідчі дії для з’ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

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