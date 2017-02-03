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Полиция оценивает ущерб и ищет возможных раненых после ночных обстрелов Авдеевки - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 7488 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Патрули полиции оценивают ущерб и выявляют возможных раненых среди населения после ночных обстрелов в Авдеевке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.

Полиция оценивает ущерб и ищет возможных раненых после ночных обстрелов Авдеевки - П.Жебривский

"После ночного обстрела Авдеевки по городу работают патрули полиции, чтобы выяснить возможные повреждения и выявить возможные ранения среди жителей города. Автопатрули полиции также выехали в старую Авдеевку. Войска CIMIC выехали на помощь жителям сел Опытное, Водяное, Пески", - сообщил он.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало беспокойство в ЕС, США, Великобритании, Канаде, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако электромонтажников обстреляли.

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