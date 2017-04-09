Полиция Осло нейтрализовала "бомбоподибний устройство" - подозреваемого задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Норвежская полиция провела контролируемый взрыв “бомбоподибного устройства”, которое обнаружили у центральной станции метро в столице Осло вечером субботы, 8 апреля, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщили правоохранители, подозреваемый в его производстве задержан, проводится расследование. Из-за обнаружения “бомбы” полиция эвакуировала ночные бары и рестораны в округе.
По данным полиции, самодельное устройство могло привести лишь незначительные повреждения. Деталей относительно задержанного правоохранители не разглашали.
Стоит отметить, что Норвегия находится в состоянии повышенной готовности к угрозам из-за нападения в соседней Швеции — в Стокгольме.