Поліція Осло нейтралізувала "бомбоподібний пристрій" - підозрюваного затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Норвезька поліція провела контрольований вибух “бомбоподібного пристрою”, який виявили біля центральної станції метро в столиці Осло ввечері суботи, 8 квітня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як повідомили правоохоронці, підозрюваний у його виробництві затриманий, проводиться розслідування. Через виявлення “бомби” поліція евакуювала нічні бари та ресторани в околиці.
За даними поліції, саморобний пристрій міг спричинити лише незначні ушкодження. Деталей щодо затриманого правоохоронці не розголошували.
варто зазначити, що Норвегія перебуває у стані підвищеної готовності до загроз через напад у сусідній Швеції — у Стокгольмі.