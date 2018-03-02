Полиция: один человек пострадал в результате взрыва в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Шевченковском районе Днепра на жилом массиве “Тополя-1” произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.
Сообщение о взрыве поступило около 19:30, в результате взрыва пострадал мужчина.
“ЧП произошло в Шевченковском районе г. Днепра на жилом массиве “Тополь-1”, — указано в сообщении.
Пострадавший находится в больнице. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Полиция не уточнила, произошел взрыв в помещении или на улице. Причины взрыва — неизвестны.
Как сообщал УНН, коммунальщики Днепра смогут ликвидировать яму на перекрестке улиц Гоголя и Паторжинского только после выводов ПАО “Днепрогаз”.