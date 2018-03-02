Поліція: одна людина постраждала внаслідок вибуху у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Шевченківському районі Дніпра на житловому масиві “Тополя-1” стався вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Дніпропетровській області.
Повідомлення про вибух надійшло близько 19:30, внаслідок вибуху постраждав чоловік.
“Подія сталася в Шевченківському районі м. Дніпра на житловому масиві “Тополя-1”, — вказано у повідомленні.
Потерпілий знаходиться у лікарні. На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Поліція не уточнила, чи стався вибух у приміщенні, чи на вулиці. Причини вибуху — невідомі.
Як повідомляв УНН, комунальники Дніпра зможуть ліквідувати яму на перехресті вулиць Гоголя та Паторжинського лише після висновків ПАТ “Дніпрогаз”.