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Поліція: одна людина постраждала внаслідок вибуху у Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У Шевченківському районі Дніпра на житловому масиві “Тополя-1” стався вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Дніпропетровській області.

Повідомлення про вибух надійшло близько 19:30, внаслідок вибуху постраждав чоловік.

“Подія сталася в Шевченківському районі м. Дніпра на житловому масиві “Тополя-1”, — вказано у повідомленні.

Потерпілий знаходиться у лікарні. На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Поліція не уточнила, чи стався вибух у приміщенні, чи на вулиці. Причини вибуху — невідомі.

Як повідомляв УНН, комунальники Дніпра зможуть ліквідувати яму на перехресті вулиць Гоголя та Паторжинського лише після висновків ПАТ “Дніпрогаз”.

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