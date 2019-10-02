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Полиция предоставит видео спецоперации в ГБР, чтобы доказать правомерность действий КОРДа

Киев • УНН

 • 9469 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В Государственное бюро расследований предоставят видео спецоперации по задержанию иностранца, чтобы доказать правомерность действий полицейского. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

Полиция предоставит видео спецоперации в ГБР, чтобы доказать правомерность действий КОРДа

“Сегодня в 06:00 было установлено его местонахождение, это в частном секторе такой домик, строительный вагончик. Было принято решение задерживать”, — сказал Корищенко.

По его словам через громкоговоритель было сообщено, что это спецоперация, однако злоумышленник открыл огонь.

“Открыл огонь и был уничтожен. На месте происшествия работали следователи. У него было 3 боевых пистолета иностранного производства ”, - сказал Корищенко.

По его словам отрыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК. Кроме того, ГБР проверяет законность применения оружия корда.

“Мы предоставим видео, я думаю ни у кого не останется сомнений правомерности действий полицейских, которые применяли оружие”, — сказал Корищенко.

Ранее сообщал УНН, что следователи Государственного бюро расследований проверяют законность применения оружия работниками КОРД Киевской области, где при задержании от огнестрельных ранений скончался правонарушитель, стрелявший в полицию.

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