Полиция предоставит видео спецоперации в ГБР, чтобы доказать правомерность действий КОРДа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Государственное бюро расследований предоставят видео спецоперации по задержанию иностранца, чтобы доказать правомерность действий полицейского. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
“Сегодня в 06:00 было установлено его местонахождение, это в частном секторе такой домик, строительный вагончик. Было принято решение задерживать”, — сказал Корищенко.
По его словам через громкоговоритель было сообщено, что это спецоперация, однако злоумышленник открыл огонь.
“Открыл огонь и был уничтожен. На месте происшествия работали следователи. У него было 3 боевых пистолета иностранного производства ”, - сказал Корищенко.
По его словам отрыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК. Кроме того, ГБР проверяет законность применения оружия корда.
“Мы предоставим видео, я думаю ни у кого не останется сомнений правомерности действий полицейских, которые применяли оружие”, — сказал Корищенко.
Ранее сообщал УНН, что следователи Государственного бюро расследований проверяют законность применения оружия работниками КОРД Киевской области, где при задержании от огнестрельных ранений скончался правонарушитель, стрелявший в полицию.