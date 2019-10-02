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Поліція надасть відео спецоперації у ДБР, щоб довести правомірність дій КОРДу

Київ • УНН

 • 9469 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Державне бюро розслідувань нададуть відео спецоперації по затриманню іноземця, щоб довести правомірність дій поліцейського. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.

Поліція надасть відео спецоперації у ДБР, щоб довести правомірність дій КОРДу

“Сьогодні о 06:00 було встановлено його місцезнаходження, це в приватному секторі такий будиночок, будівельний вагончик. Було прийняте рішення затримувати”, — сказав Крищенко.

За його словами через гучномовець було повідомлено, що це спецоперація, проте зловмисник відкрив вогонь.

“Відкрив вогонь і його було знищено. На місці події працювали слідчі. В нього було 3 бойових пістолети іноземного виробництва”, — сказав Крищенко.

За його словами відрили кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ. Окрім того, ДБР перевіряє законність застосування зброї КОРДом.

“Ми надамо відео, я думаю ні в кого не залишиться сумніві правомірності дій поліцейських, які застосовували зброю”, — сказав Крищенко.

Раніше УНН повідомляв, що слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють законність застосування зброї працівниками КОРД на Київщині, де під час затримання від вогнепальних поранень помер правопорушник, який стріляв у правоохоронців.

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