Поліція надасть відео спецоперації у ДБР, щоб довести правомірність дій КОРДу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Державне бюро розслідувань нададуть відео спецоперації по затриманню іноземця, щоб довести правомірність дій поліцейського. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні о 06:00 було встановлено його місцезнаходження, це в приватному секторі такий будиночок, будівельний вагончик. Було прийняте рішення затримувати”, — сказав Крищенко.
За його словами через гучномовець було повідомлено, що це спецоперація, проте зловмисник відкрив вогонь.
“Відкрив вогонь і його було знищено. На місці події працювали слідчі. В нього було 3 бойових пістолети іноземного виробництва”, — сказав Крищенко.
За його словами відрили кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ. Окрім того, ДБР перевіряє законність застосування зброї КОРДом.
“Ми надамо відео, я думаю ні в кого не залишиться сумніві правомірності дій поліцейських, які застосовували зброю”, — сказав Крищенко.
Раніше УНН повідомляв, що слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють законність застосування зброї працівниками КОРД на Київщині, де під час затримання від вогнепальних поранень помер правопорушник, який стріляв у правоохоронців.