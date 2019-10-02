Спецоперація на Київщині: ДБР перевіряє законність застосування зброї КОРДом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють законність застосування зброї працівниками КОРД на Київщині, де під час затримання від вогнепальних поранень помер правопорушник, який стріляв у правоохоронців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіції "КОРД" на Київщині. Кримінальне провадження зареєстроване на підставі інформації, наданої Нацполіцією", - вказали у бюро.
Кваліфікація: умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
За попередньою інформацією, вказаною ДБР, у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області працівники підрозділу КОРД Головного управління Нацполіції в місті Києві застосували вогнепальну зброю під час затримання правопорушника, який здійснив постріл в бік працівника поліції. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці.
Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області.
Нагадаємо, 2 жовтня поліцейські під час спецоперації на Київщині ліквідували зловмисника, який відкрив вогонь у правоохоронців.