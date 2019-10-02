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Спецоперация в Киевской области: ГБР проверяет законность применения оружия КОРДом

Киев • УНН

 • 12133 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований проверяют законность применения оружия сотрудниками КОРД в Киевской области, где при задержании от огнестрельных ранений скончался правонарушитель, стрелявший в правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Спецоперация в Киевской области: ГБР проверяет законность применения оружия КОРДом

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства применения оружия сотрудниками подразделения Нацполиции "КОРД" в Киевской области. Уголовное производство зарегистрировано на основании информации, предоставленной Нацполицией", - указали в бюро.

Квалификация: умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, указанной ГБР, в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области сотрудники подразделения КОРД Главного управления Нацполиции в Киеве применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, выстрелившего в сторону сотрудника полиции. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.

Напомним, 2 октября полицейские во время спецоперации в Киевской области ликвидировали злоумышленника, который открыл огонь по правоохранителям.

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