Спецоперация в Киевской области: ГБР проверяет законность применения оружия КОРДом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований проверяют законность применения оружия сотрудниками КОРД в Киевской области, где при задержании от огнестрельных ранений скончался правонарушитель, стрелявший в правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства применения оружия сотрудниками подразделения Нацполиции "КОРД" в Киевской области. Уголовное производство зарегистрировано на основании информации, предоставленной Нацполицией", - указали в бюро.
Квалификация: умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
По предварительной информации, указанной ГБР, в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области сотрудники подразделения КОРД Главного управления Нацполиции в Киеве применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, выстрелившего в сторону сотрудника полиции. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.
Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.
Напомним, 2 октября полицейские во время спецоперации в Киевской области ликвидировали злоумышленника, который открыл огонь по правоохранителям.