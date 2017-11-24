Полиция в Кировоградской области задержали участников межрегиональной ОПГ

“Все трое подозреваемых в возрасте от 20 до 24 лет — уроженцы Кировоградской области, однако за год успели „отличиться“ не только дома, но и еще в трех регионах Украины. Эти же лица обоснованно подозреваются в совершении разбойного нападения на оператора автозаправочной станции в Компанеевском районе. Тогда „встреча“ с ними чуть ли не стоила 42-летнему мужчине жизни”, — говорится в сообщении.

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Совместно с подразделением “КОРД” оперативники задержали злоумышленников в арендованном доме. Во время обысков правоохранители обнаружили маски, перчатки и вещественные доказательства: угнанный автомобиль, несколько комплектов номерных знаков, другое имущество потерпевших.

За совершенные правонарушения злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества. Сейчас следователи устанавливают количество преступлений, к которым причастны участники группы.

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Как сообщал УНН, полиция Днепра задержала двух 20-летних разбойников, которые ворвались в помещение местной жительницы, избили женщину и похитили 50 тыс. долл. США и золотые украшения.