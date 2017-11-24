Полиция в Кировоградской области задержали участников межрегиональной ОПГ
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Кировоградской области правоохранители задержали участников преступной группы, которые подозреваются в совершении семи угонов, более двух десятков краж и разбойного нападения в разных областях Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Нацполиции в области Сергей Кондрашенко, передает УНН.
“Все трое подозреваемых в возрасте от 20 до 24 лет — уроженцы Кировоградской области, однако за год успели „отличиться“ не только дома, но и еще в трех регионах Украины. Эти же лица обоснованно подозреваются в совершении разбойного нападения на оператора автозаправочной станции в Компанеевском районе. Тогда „встреча“ с ними чуть ли не стоила 42-летнему мужчине жизни”, — говорится в сообщении.
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Совместно с подразделением “КОРД” оперативники задержали злоумышленников в арендованном доме. Во время обысков правоохранители обнаружили маски, перчатки и вещественные доказательства: угнанный автомобиль, несколько комплектов номерных знаков, другое имущество потерпевших.
За совершенные правонарушения злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества. Сейчас следователи устанавливают количество преступлений, к которым причастны участники группы.
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Как сообщал УНН, полиция Днепра задержала двух 20-летних разбойников, которые ворвались в помещение местной жительницы, избили женщину и похитили 50 тыс. долл. США и золотые украшения.