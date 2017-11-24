Поліція на Кіровоградщині затримали учасників міжрегіональної ОЗГ

“Усі троє підозрюваних, віком від 20 до 24 років — уродженці Кіровоградської області, однак за рік встигли „відзначитися“ не лише вдома, а й ще у трьох регіонах України. Ці ж особи обґрунтовано підозрюються у скоєнні розбійного нападу на оператора автозаправної станції у Компаніївському районі. Тоді „зустріч“ із ними мало не коштувала 42-річному чоловіку життя”, - йдеться у повідомленні.

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Спільно з підрозділом “КОРД” оперативники затримали зловмисників в орендованому будинку. Під час обшуків правоохоронці виявили маски, рукавички та речові докази: угнаний автомобіль, кілька комплектів номерних знаків, інше майно потерпілих.

За скоєнні правопорушення зловмисникам загрожує від 7 до 12 років за гратами з конфіскацією майна. Наразі слідчі встановлюють кількість злочинів, до яких причетні учасники групи.

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Як повідомляв УНН, поліція Дніпра затримала двох 20-річних розбійників, які увірвалися в помешкання місцевої жительки, побили жінку та викрали 50 тис. дол. США та золоті прикраси.