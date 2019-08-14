Полиция Киева разыскивает мужчину за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетней

Приметы злоумышленника: на вид возрасте 20-25 лет, рост 170-174 см, худощавый, имеет вытянутое лицо, светло-русые волосы.

Если у вас есть какая-либо информация, которая поможет установить личность и местонахождение изображенного человека, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 044 572-71-02, 073-572-70-02, 063-144-25-50 или на 102 .