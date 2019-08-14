Поліція Києва розшукує чоловіка за вчинення сексуального насильства щодо неповнолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Молодик, зображений на фото та відео, обґрунтовано підозрюється у скоєнні сексуального насильства щодо дівчини у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Києві.
Прикмети зловмисника: на вигляд віком 20-25 років, зріст 170-174 см, худорлявий, має витягнуте обличчя, світло-русяве волосся.
Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу та місцезнаходження зображеного чоловіка, повідомте, будь ласка, за номерами телефонів: 044 572-71-02, 073-572-70-02, 063-144-25-50 або на 102.