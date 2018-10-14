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Полиция Харькова раскрыла убийство бывшего сотрудника милиции

Полиция Харькова раскрыла убийство бывшего сотрудника милиции

Киев  •  УНН

 • 12786 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Харьковская милиция раскрыла жестокое убийство бывшего сотрудника милиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Харьковской области.

Тело бывшего милиционера, как сообщили в полиции “нашли 11 октября во Немышлянском районе Харькова. Эксперты обнаружили у мужчины травмы, на отдельных участках были срезаны мягкие ткани и кожа, а голова отделена от туловища. По данному факту следователи открыли уголовное производство по п.4 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины”.

В течение нескольких часов оперативники установили личность погибшего. Им оказался 45-летний харьковчанин, который находился в розыске с 7 октября как пропавший без вести. Ранее мужчина работал в милиции инспектором патрульной службы, но не прошел переаттестацию и был уволен из органов внутренних дел.

В последнее время погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Его брат рассказал, что видел родственника раз 4 октября. Мужчины поссорились, потерпевший бросил мобильный телефон и ушел из дома. Больше живым семья его не видела.

“Для раскрытия жестокого убийства была создана специальная следственно-оперативная группа в составе работников Немышлянского отдела полиции, Управления уголовного розыска, следственного управления, — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех. — Работа по установлению обстоятельств преступления и причастных к нему лиц продолжалась в круглосуточном режиме. Четкое и слаженное взаимодействие всех служб дало быстрый и положительный результат”.

К работникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что в день исчезновения погибшего видели в компании двух мужчин, которые проводили время за бутылкой. Полицейские установили их личности. Это житель Великобурлакского района и его 20-летний сын. 13 октября их задержали. По месту жительства на балконе в коробке полицейские обнаружили голову убитого мужчины, а также изъяли другие вещественные доказательства.

Начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех отметил, что задержанные уже дали показания. По их словам, 4 октября они случайно познакомились с 45-летним харьковчанином. Вместе на улице употребляли алкоголь. Вечером мужчины пригласили нового знакомого к себе домой. Во время застолья хозяин квартиры поссорился с гостем и убил его ударом ножа в шею. На следующий день отец начал отрезать от тела погибшего куски мяса. Сыну он объяснил, что таким образом необходимо скрыть следы преступления и избавиться от тела. При этом, по свидетельствам парня, отец отваривал человеческое мясо и ел.

“Работа по установлению всех обстоятельств преступления пока продолжается. Задержанные также проверяются на причастность к совершению других тяжких преступлений на территории Харьковской области, особенно связанных с фактами без вести пропавших граждан ”, - добавили в полиции города.

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