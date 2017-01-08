Полиция Израиля установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего в воскресенье наезд на грузовике в Иерусалиме на группу военнослужащих, в результате чего четыре человека погибли, есть раненые, сообщил представитель полиции в микроблоге Twitter, передает УНН.
"Террорист, убивший четырех солдат и ранил еще 13 в результате атаки на грузовике, - это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер", - написал представитель полиции.
Так, в воскресенье грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме , недалеко от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали.
Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции. Власти рассматривают произошедшее как теракт.
Напомним, водитель грузовика, который наехал на группу солдат в Иерусалиме, был сторонником террористической группировки "Исламское государство".
מספר מפגינים התקהלו באזור טיילת ארמון הנציב, וניסו לחסום את הכביש לכיוון ג'בל מוכאבר.
המפגינים פוזרו, שניים מהם נעצרו. כרגע שורר שקט במקום