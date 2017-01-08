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Полиция Израиля установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме

Полиция Израиля установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме

Киев • УНН

 • 8232 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего в воскресенье наезд на грузовике в Иерусалиме на группу военнослужащих, в результате чего четыре человека погибли, есть раненые, сообщил представитель полиции в микроблоге Twitter, передает УНН.

"Террорист, убивший четырех солдат и ранил еще 13 в результате атаки на грузовике, - это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер", - написал представитель полиции.

Так, в воскресенье грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме , недалеко от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали.

Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции. Власти рассматривают произошедшее как теракт.

Напомним, водитель грузовика, который наехал на группу солдат в Иерусалиме, был сторонником террористической группировки "Исламское государство".

מספר מפגינים התקהלו באזור טיילת ארמון הנציב, וניסו לחסום את הכביש לכיוון ג'בל מוכאבר.
המפגינים פוזרו, שניים מהם נעצרו. כרגע שורר שקט במקום

- משטרת ישראל (@IL_police) 8 января 2017 г.

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