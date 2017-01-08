Поліція Ізраїлю встановила особу виконавця теракту в Єрусалимі

“Терорист, який убив чотирьох солдатів і поранив ще 13 в результаті атаки на вантажівці, — це 28-річний арабський житель на ім’я Фаді Кунбар з району Джебель Мукабер,” — написав представник поліції.

Так, у неділю вантажівка наїхала на групу військовослужбовців в Єрусалимі, неподалік від популярної у туристів прогулянкової майданчики Армон ха-Наців. В результаті інциденту загинули чотири людини, більше десяти постраждали.

Нападник був ліквідований ізраїльськими військовими ще до приїзду поліції. Влада розглядає подію як теракт.

Нагадаємо, водій вантажівки, що наїхала на групу солдатів в Єрусалимі, був прихильником терористичного угруповання “Ісламська держава”.

מספר מפגינים התקהלו באזור טיילת ארמון הנציב, וניסו לחסום את הכביש לכיוון ג’בל מוכאבר.

המפגינים פוזרו, שניים מהם נעצרו. כרגע שורר שקט במקום