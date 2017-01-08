Поліція Ізраїлю встановила особу виконавця теракту в Єрусалимі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Поліція Ізраїлю встановила особу терориста, який вчинив у неділю наїзд на вантажівці в Єрусалимі на групу військовослужбовців, в результаті чого чотири людини загинули, є поранені, повідомив представник поліції в мікроблозі Twitter, передає УНН.
“Терорист, який убив чотирьох солдатів і поранив ще 13 в результаті атаки на вантажівці, — це 28-річний арабський житель на ім’я Фаді Кунбар з району Джебель Мукабер,” — написав представник поліції.
Так, у неділю вантажівка наїхала на групу військовослужбовців в Єрусалимі, неподалік від популярної у туристів прогулянкової майданчики Армон ха-Наців. В результаті інциденту загинули чотири людини, більше десяти постраждали.
Нападник був ліквідований ізраїльськими військовими ще до приїзду поліції. Влада розглядає подію як теракт.
Нагадаємо, водій вантажівки, що наїхала на групу солдатів в Єрусалимі, був прихильником терористичного угруповання “Ісламська держава”.
מספר מפגינים התקהלו באזור טיילת ארמון הנציב, וניסו לחסום את הכביש לכיוון ג’בל מוכאבר.
המפגינים פוזרו, שניים מהם נעצרו. כרגע שורר שקט במקום