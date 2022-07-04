Полиция Дании заявила о погибших во время стрельбы в столичном ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Несколько человек погибли во время стрельбы в торговом центре в Копенгагене в воскресенье. Полиция задержала стрелка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Полиция Копенгагена сообщила в Twitter, что получила сообщение о стрельбе в торговый центр Field's, куда впоследствии были направлены офицеры.
Местные СМИ опубликовали изображения, на которых видны вооруженные полицейские на месте происшествия, а также люди, которые выбегают из торгового центра.
Как сообщила полиция, задержан 22-летний датчанин. Правоохранители начали масштабную поисковую операцию по всему местному региону Зеландия
Концерт певца Гарри Стайлза в Копенгагене в тот же вечер недалеко от торгового центра был упразднен.
Цитата
"Есть несколько раненых, и мы также знаем, что есть несколько погибших", — сказал журналистам главный инспектор полиции Сорен Томассен.
На кадрах, опубликованных таблоидом Ekstra Bladet, видно, как одного человека спасатели перенесли на носилках в машину скорой помощи.
В полиции назвали это "актом терроризма".
Террористическая угроза Дании сейчас оценивается как "серьезная", причем наибольшая угроза происходит от "воинствующего исламизма", согласно последнему отчету Службы безопасности и разведки Дании.
Ранее
Последнее нападение боевиков в Дании произошло в 2015 году, когда два человека были убиты и шесть полицейских получили ранения, когда вооруженный мужчина застрелил мирного жителя возле культурного центра, где проходили дебаты "Свободы слова". Позже стрелок убил человека возле еврейской синагоги в центре Копенгагена.
Преступник был убит в перестрелке с полицией.
Напомним
В США полицейские 60 раз выстрелили в афроамериканца. В городе забастовки.