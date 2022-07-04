Поліція Данії заявила про загиблих під час стрілянини у столичному ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Кілька людей загинули під час стрілянини в торговому центрі в Копенгагені в неділю. Поліція затримала стрілка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Поліція Копенгагена повідомила у Twitter, що отримала повідомлення про стрілянину в торговий центр Field's, куди згодом були направлені офіцери.
Місцеві ЗМІ опублікували зображення, на яких видно озброєних поліцейських на місці події, а також людей, які вибігають з торгового центру.
Як повідомила поліція, затримали 22-річного датчанина. Правоохоронці розпочали масштабну пошукову операцію по всьому місцевому регіону Зеландія
Концерт співака Гаррі Стайлза в Копенгагені у той же вечір неподалік від торгового центру був скасований.
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"Є кілька поранених, і ми також знаємо, що є кілька загиблих", — сказав журналістам головний інспектор поліції Сорен Томассен.
На кадрах, опублікованих таблоїдом Ekstra Bladet, видно, як одну людину рятувальники перенесли на ношах у машину швидкої допомоги.
У поліції назвали це "актом тероризму".
Терористична загроза Данії наразі оцінюється як "серйозна", причому найбільша загроза походить від "войовничого ісламізму", згідно з останнім звітом Служби безпеки та розвідки Данії.
Раніше
Останній напад бойовиків у Данії стався у 2015 році, коли двоє людей були вбиті та шість поліцейських отримали поранення, коли озброєний чоловік застрелив мирного жителя біля культурного центру, де проходили дебати "Свободи слова". Пізніше стрілок вбив людину біля єврейської синагоги в центрі Копенгагена.
Злочинець був убитий у перестрілці з поліцією.
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