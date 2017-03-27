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Полицейские установили личность мужчины, в Олевске бросившего гранату в толпу

Киев • УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 марта. УНН. Личность мужчины, который во время перестрелки в г.Олевске Житомирской области, бросил в толпу гранату, установили житомирские полицейские, об этом во время пресс-конференции сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает УНН.

Подозреваемым оказался 30-летний местный житель, который сразу же после того покинул пределы Украины.

“В результате взрыва гранаты смертельные ранения тогда получили 34-летний житель Киевской области и 32-летний житель Львовской области. Также легких телесных повреждений получи 22-летний житель Житомира ”, - сообщил начальник ГУНП Житомирщины В.Печененко.

“Сейчас официально вынесено подозрение 30-летнему жителю г.Олевск и объявлено его в международный розыск. Проводятся мероприятия для задержания молодого и передачи украинским правоохранительным органам”, — добавил В.Печененко.

Известно, что за совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что 16 января, во время перестрелки из-за взрыва гранаты ночью в центре г.Олевск погибли два человека и один человек был травмирован.

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