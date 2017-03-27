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Поліцейські встановили особу чоловіка, який у Олевську кинув гранату у натовп

Київ • УНН

 • 9243 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 березня. УНН. Особу чоловіка, який під час перестрілки у м.Олевську, кинув у натовп гранату, встановили житомирські поліцейські, про це під час прес-конференції повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В’ячеслав Печененко, передає УНН.

Підозрюваним виявився 30-річний місцевий мешканець, який одразу ж після того покинув межі України.

“У результаті вибуху гранати смертельні поранення тоді отримали 34-річний житель Київщини та 32-річний житель Львівської області. Також легких тілесних ушкоджень зазнав 22-річний житомирянин”, — повідомив начальник ГУНП Житомирщини В.Печененко.

"Нині офіційно винесено підозру 30-річному мешканцю м.Олевська та оголошено його у міжнародний розшук. Проводяться заходи для затримання молодика та передачі українським правоохоронним органам",- додав В.Печененко.

Відомо, що за вчинений злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 16 січня, під час перестрілки через вибух гранати уночі у центрі м.Олевська загинуло двоє людей та одного чоловіка було травмовано.

Українські Національні Новини

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