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Политологи рассказали, как "банкопад" повлияет на электоральные настроения

Киев • УНН

 • 14569 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Оппозиционно настроенным во время очередных выборов в 2019 году в частности будет бизнес, который пострадал от банкопада больше других. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Александр Кочетков.

Политологи рассказали, как "банкопад" повлияет на электоральные настроения

В то же время, рядовые граждане менее склонны к аналитике и пониманию взаимосвязи между нищетой и деятельностью Нацбанка, отметил он.

"Нынешняя ситуация в банковской сфере влияет на электоральные настроения, но не на прямую. Это достаточно аналитический вывод, который наши избиратели не всегда делают. То есть они чувствуют что-то идет не в порядке, денег мало, инфляция, цены растут, коммунальные выплаты растут, но как это все связано с Нацбанком, не все понимают", - сказал А.Кочетков.

Политолог Владимир Фесенко пояснил, что память избирателя слишком короткая, чтобы помнить события трехлетней давности.

"Любые экономические и социальные факторы, а также некоторые события политические или экономические влияют на электоральное поведение избирателей либо накануне, либо непосредственно во время выборов. Если события происходят за год или за два года, они никак не влияют на электоральное поведение избирателей. То есть то, что произошло в прошлом или текущем году, для выборов 2019 не имеет существенного значения. Будет влиять то, что будет происходить в 2019 году", - сказал он.

Но все будет зависеть от политиков - кандидатов и их программ, добавил политолог Олег Саакян.

"По моему мнению, все зависит от того, как будут показаны ошибки или просчеты власти. Безусловно, взаимосвязь ("банкопада" и электоральных настроений - ред.) есть, но это не основной фактор. И опять же, он зависит от того, как политики будут это использовать. Смогут ли они достучаться до каждого из тех, кто имел отношения с банком и пострадал из-за ситуации в банковской сфере. Если они смогут достучаться, то определенные какие-то результаты будут", - сказал он.

Напомним, за время так называемой очистки банковского сектора было уничтожено около 90 отечественных банков. Активы ликвидируемых банков были переданы Фонду гарантирования вкладов, который, по данным Генпрокуратуры, продал их по заниженной стоимости. Вкладчики ликвидируемых банков до сих пор не могут получить свои средства и жалуются на массовые нарушения со стороны ФГВФЛ. Эксперты же считают ликвидацию отечественных банков фарсом.

В то же время, заемщики банка "Михайловский", по данным прокуратуры, вообще стали жертвой ФГВФЛ, который полтора года вводил их в заблуждение и незаконно собирал с них деньги.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введенным в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

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