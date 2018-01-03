Політологи розповіли, як "банкопад" вплине на електоральні настрої

Водночас, пересічні громадяни менш схильні до аналітики та розуміння взаємозв’язку між зубожінням та діяльністю Нацбанку, зауважив він.

“Нинішня ситуація в банківській сфері впливає на електоральні настрої, але не на пряму. Це достатньо аналітичний висновок, який наші виборці не завжди роблять. Тобто вони відчувають що, щось іде не гаразд, грошей мало, інфляція є, ціни зростають, комунальні виплати зростають, але яким чином це все пов’язано з Нацбанком, не всі розуміють”, — сказав О.Кочетков.

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що пам’ять виборця надто коротка, щоб пам’ятати події трирічної давнини.

“Будь—які економічні і соціальні чинники, а також деякі події політичні чи економічні впливають на електоральну поведінку виборців або напередодні, або безпосередньо під час виборів. Якщо події відбуваються за рік чи за два роки, вона ніяк не впливає на електоральну поведінку виборців. Тобто те, що відбулося у минулому або поточному році для виборів 2019 року не має суттєвого значення. Буде впливати те, що відбуватиметься у 2019 році”, — сказав він.

Але все залежатиме від політиків — кандидатів та їх програм, додав політолог Олег Саакян.

“На мою думку, все залежить від того, як будуть показані помилки чи прорахунки влади. Безумовно, взаємозв’язок ("банкопаду" і електоральних настроїв — ред.) є, але це не основний чинник. І знову ж таки, він залежить від того, як політики будуть це використовувати. Чи зможуть вони достукатися до кожного з тих, хто мав відносини з банком і постраждав через ситуацію у банківській сфері. Якщо вони зможуть достукатися, то певні якісь результати будуть”, — сказав він.

Нагадаємо, за час так званого очищення банківського сектору було знищено приблизно 90 вітчизняних банків. Активи ліквідованих банків були передані Фонду гарантування вкладів, який, за даними Генпрокуратури, продав їх за заниженою вартістю. Вкладники ліквідованих банків досі не можуть отримати свої кошти та нарікають на масові порушення з боку ФГВФО. Експерти ж вважають ліквідацію вітчизняних банків фарсом.

Водночас, позичальники банку “Михайлівський”, за даними прокуратури, взагалі стали жертвою ФГВФО, який півтора роки вводив їх в оману та незаконно збирав з них кошти.

“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з відступленням права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”. В результаті цих дій ТОВ “Фінансова компанія „Фагор“, а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.