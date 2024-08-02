В прошлом месяце, кампания Камалы Харрис, которая официально должна стать кандидатом в президенты США от демократов, собрала 310 миллионов долларов. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечается издание, это вдвое больше чем собрал оппонент Харрис - Дональд Трамп. Отмечают, что кампания кандидата в президенты от республиканцев за месяц собрала 137 миллионов долларов.

Согласно данным кампаний, предвыборные комитеты, связанные с действующим американским вице-президентом, в целом располагают 377 миллионами долларов, когда у Трампа - 327 миллионов долларов.

Трамп заявив, що Гарріс вдає із себе чорношкіру, щоб сподобатися виборцям

Потрясающие итоги изменили финансовое состояние демократов, финансовые преимущества которых потерпели крах под руководством Байдена в последние месяцы - пишет Politico.

Напомним

Вице-президент США Камала Харрис бросила вызов бывшему президенту страны Дональду Трампу, предлагая встретиться с ней на дебатах перед выборами в ноябре.