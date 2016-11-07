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Политический проект М.Саакашвили станет конкурентом для "Самопомочи" и "Батькивщины" - эксперт

Политический проект М.Саакашвили станет конкурентом для "Самопомочи" и "Батькивщины" - эксперт

Киев • УНН

 • 7261 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Михеил Саакашвили будет прежде всего ориентироваться на электорат "Самопомочи" и частично "Батькивщины". Такое мнение в эфире "5 канала" высказал председатель правления Центра социологических и политических исследований "Социовымир" Сергей Таран, передает УНН.

"Я думаю, что после отставки Саакашвили, должны очень серьезно напрячься те оппозиционеры, которые критикуют власть с популистских позиций. Вообще, в Украине всегда было выгодно быть оппозицией, потому что критика в украинцев, в отличие от русских, гораздо ценится больше чем быть в власти. И сейчас на этом крыле появляется еще один игрок - Саакашвили. Я думаю, что он будет в первую очередь ориентироваться на электорат "Самопомочи", частично (на электорат - ред.) Тимошенко. И возможно запрос на новые политические силы, а в Украине он присутствует, он (Саакашвили - ред.) будет реализовывать. А на этот запрос очень хотели бы ответить другие политические проекты, поэтому я думаю, что будет достаточно серьезное усиление конкуренции ", - отметил эксперт.

Напомним, председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня на пресс-конференции, проходившей на Морском вокзале, заявил о том, что подает в отставку.

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