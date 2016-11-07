Політичний проект М.Саакашвілі стане конкурентом для "Самопомочі" та "Батьківщини" - експерт

"Я думаю, що після відставки Саакашвілі, мають дуже серйозно напружитись ті опозиціонери, які критикують владу з популістичних позицій. Взагалі, в Україні завжди було вигідно бути опозицією, тому що критика в українців, на відміну від росіян, набагато цінується більше ніж бути у владі. І зараз на цьому крилі з'являється ще один гравець – Саакашвілі. Я думаю, що він буде насамперед орієнтуватися на електорат "Самопомочі", частково (на електорат - ред.) Тимошенко. І можливо запит на нові політичні сили, а в Україні він присутній, він (Саакашвілі – ред.) буде реалізовувати. А на цей запит дуже хотіли б відповісти інші політичні проекти, тому я думаю, що буде досить серйозне посилення конкуренції", - зазначив експерт.

Нагадаємо, голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сьогодні на прес-конференції, що проходила на Морському вокзалі, заявив про те, що подає у відставку.