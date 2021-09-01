Политический кризис, жесткий карантин, протесты: чего украинцам ждать этой осенью

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Горячая осень началась летом, а осенью будет еще горячее! Именно так политические аналитики описывают последние события в стране и предстоящий новый политический сезон. Осень – традиционная пора, когда недовольства граждан социальной и экономической политикой руководства страны выливаются в протесты. УНН разбирался, с какими событиями и вызовами украинцы могут столкнуться этой осенью.

Дельта-локдаун

Большая вероятность того, что этой осенью будет вспышка заболеваемости через Дельта-штамм коронавируса, что может привести к жесткому карантину или даже к полному локдауну. К такому сценарию уже готовятся, местные госадминистрации и органы местного самоуправления, которые ведут подготовительную работу с начала лета: обеспечивают больницы кислородом, упорядочивают все те больничные отделения, которые были выведены из ковид больных.

“Исходить нужно только из данных загруженности коек заболевших ковидом. И если даже за последнюю неделю мы видели прирост по госпитализации плюс 18% процентов, то конечно прогнозируемо ситуация будет ухудшаться. Это связано с недостаточным уровнем вакцинации, охвата групп риска, напомню, что он не больше 7%, а это ничего по большому счету, поэтому мы будем видеть рост госпитализации и соответственно большую нагрузку на систему здравоохранения. Я думаю СНБО пойдет на жесткий локдаун опять”, – рассказывает эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Также власти предстоит решить вопрос с финансированием, которое сегодня на недостаточном уровне из-за чего медикам задерживают зарплаты, а некоторых сокращают. По разным оценкам, на осеннюю волну коронавируса, отечественной медсистеме понадобится от 5 до 10 миллиардов гривен.

“Мне моя знакомая, заведующая инфекционным отделением, говорит: мы поняли, что инфекционисты это временные работники: нужны были – взяли, платили со стороны Национальной службы здоровья по ковидным пакетам, как только ситуация изменилась в лучшую сторону, уже инфекционисты не нужны. И как раз это происходило летом, когда их отрезали от финансировании, а некоторых даже увольняли”, – рассказывает Александрин.

Эпидемиологи утверждают, в ближайшее время полностью остановить коронавирус не удастся. Если посмотреть на другие страны с высоким уровнем охвата населения прививками, как, например, Израиль или Великобритания, то там растет заболеваемость за счет штамма “Дельта”. И задача вакцинации для страны – минимизировать количество тяжелых случаев болезни.

"МОЗ говорит не о смягчении для вакцинированных в случае жесткого локдауна. Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики они позволят работать даже в красном уровне эпидемиологической опасности в случае. Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и люди, которые будут приходить туда, будут показывать COVID-сертификат. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты. Нам проще, мы можем брать опыт стран ЕС и США – посмотреть, что работает, что не работает, чтобы выбрать оптимальный вариант", – рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министерство охраны здоровья и местная власть пытаются стимулировать кампанию по вакцинации, обещая вакцинированным определенные привилегии и поощрения. К примеру, школы не будут закрывать на карантин, если более 80% педагогов вакцинировали. Министерство даже инициировало конкурс для школ, учителя которых получили две дозы вакцины. Среди призов планируется розыгрыш компьютеров и роутеров. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал вакцинированным учителям премию, а мэр Днепра Борис Филатов пообещал, что жителям города будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро, а также бесплатное кино.

“Я думаю эта осень будет отличаться от прошлой по двум моментам. Первый, что штамм “Дельта” все таки более заразен, и нужно стимулировать населения вакцинироваться. Второе, что передача вируса происходит капельно-воздушным путем, поэтому нужны соответствующие действия. К примеру, в США в прошлом году начался строительный бум и модернизация старых помещений: вентиляционных систем, по контролю СО2, температуры, влажности помещения. Поэтому сегодня от власти нужно переформатирование с “великого будiвництва” в здоровье нации.

Политический кризис и протесты

С приходом к власти Владимира Зеленского, едва ли не каждый политический сезон начинается с разговоров о планах правящей команды заменить кого-то из министров или членов команды. Президент не единожды повторял, что будет менять министров и других политиков, до тех пор, пока не увидит обещанные результаты. Поэтому финальное слово по любым ротациям остается за Офисом президента.

По информации УНН, до пяти министров этой осенью могут покинуть свое кресло. Самые шаткие позиции у министра социальной политики Марины Лазебной, усугубить ее положение может волна протестов из-за роста всех тарифов и слабая социальная политика, о чем мы неоднократно рассказывали.

Также непростое положение у министра обороны Андрея Тарана и вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Не остается сомнений, что произойдет окончательный разрыв между президентом и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

“Зеленский откажется от услуг Разумкова. Если за ним была бы какая-то часть команды, можно было бы говорить о расколе на две части и т.д. Но он один. И в команде президента тоже нет большой поддержки, поэтому мне кажется его участь предрешена. Его можно достаточно безболезненно снять с должности, и он останется обычным депутатом, уйдет в свободное политическое плавание, а на его место посадят даже не Руслана Стефанчука, а скорее всего Александра Корниенко”, – считает политолог Вадим Карасев.

По словам опрошенных экспертов в окружении президента больших изменений ждать не стоит, в том числе Андрея Ермака, работой которого Зеленский остается доволен. Также будет держаться курс на укрепление президентской вертикали, его команды и СНБО.

Политический эксперт, руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает что ОП не избежать недовольств населения этой осенью.

“Власть привыкла действовать в стиле вечного экспромта и красивой картинки. Но экспромты не могут длиться бесконечно. Окружение президента в растерянности, так как не знают, как управлять страной и экономикой дальше. "Сверху" не способны решать глобальные проблемы, а "снизу" со стороны общества – накапливается усталость. Любой эксцесс может стать триггером дестабилизации. Это могут быть тарифы, неудачные политические решения, инцидент при участии силовиков, который спровоцирует протесты", – говорит он.

Вадим Карасев не считает, что стоит ожидать массового недовольства. По его словам, гораздо большим будет влияние внешнего фактора, то что происходит в мире – хаотизация геополитики и внешнеполитического контекста.

Политические аналитики поясняют, что украинцы крайне редко выходят массово на улицы из-за экономического фактора, поэтому если и прогнозировать протесты и беспорядки, то такой причиной может стать решения по Донбассу. К примеру, имплементация Формулы Штайнмайера, о которой Украине активно напоминала Германия этим летом. Подтверждают УНН это и в Нацкорпусе, где обещают повторить сценарий 2019 года, когда улица остро отреагировала на обещание Украины внедрить “формулу” в законодательство.

“Мы готовы давить на власть, чтобы она отстаивала интересы украинского народа, а не Москвы или Берлина. В 2014 мы получили военную помощь от США на 86,9 млн долларов и от ЕС на 15,7 млн евро – это смешные суммы для государства, которое находится в горячей фазе ведения военных действий. Более того – Украина попала под фактическое оружейное эмбарго в 2014 году. Тогда как нам была больше нужна оружие и новейшее военное оборудование. Поэтому наша власть имеет полное право не принимать диктат Запада и его требования к уступкам РФ, – говорит лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий. – Мы – суверенное государство и с нами должны вести себя, как с суверенным государством. Руководство страны уже давно должно было объяснить нашим западным партнерам, что Украина никогда не отступит от принципов территориальной и суверенной целостности на всей территории страны”.

Однако политические аналитики сомневаются в том, что запад, особенно в лице Германии продолжит давить на Украину в имплементации “формулы”. По их мнению, это было бы возможным, если бы в Украине не была полностью отстранена от активной политической деятельности оппозиция, а с другой стороны сохраняла бы свое положение Ангела Меркель.

“Немцы уйдут на выборы, а потом они будут заняты созданием коалиции. Непонятно, кто канцлер, кто министр иностранных дел, кто вице-канцлер. Поэтому немцы выпадают из активной дипломатии. Сможет ли продавить это Макрон? Не уверен. Поэтому ее реализацию я не очень вижу. Националисты, Нацкорпус и другие, не опасны президенту. Но те, кого мы увидели на параде, Марше ветеранов 24 августа, достаточно внушительная колона медаленосцев, людей, которые прошли войну, многотысячная аудитория вот это представляет если не опасность, то серьезный риск для команды. Именно поэтому для формулы Штайнмайера не хватает политических условий сегодня”, – резюмирует Карасев.