Пол Маккартни вышел с украинским флагом во время выступления на "Гластонбери"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Американский певец, легенда "The Beatles" Пол Маккартни продемонстрировал поддержку Украине, выйдя с украинским флагом на бис во время своего выступления на "Гластонбери" в субботу, 25 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The DailyMail.
Детали
После исполнения своей песни "Hey Jude" Маккартни попрощался с толпой и покинул сцену. Но потом вернулся, чтобы выступить на бис, с украинским флагом в руках. Этот жест вызвал овации среди публики, пишет DailyMail.
Ранее стало известно, что после нападения россии на Украину певец убрал из репертуара песню "Back In The USSR", в котором описывается холодная война с точки зрения возвращающегося из Америки русского шпиона.
На фестивале "Гластонбери" также выступили украинская фолк-группа "ДахаБраха", представители Украины на Евровидении в 2021, 2022 годах Go_A и Kalush Orchestra.
Напомним
В Кыргызстане на пике имени путина всоставляли флаг Украины.
Paul McCartney al Festival di Glastonbury. #Ukraine pic.twitter.com/s8b1IlVMgz— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) June 27, 2022