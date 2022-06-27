Пол Маккартні вийшов з українським прапором під час виступу на "Гластонбері"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Американський співак, легенда "The Beatles" Пол Маккартні продемонстрував підтримку Україні, вийшовши з українським прапором на біс під час свого виступу на "Гластонбері" у суботу, 25 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на The DailyMail.
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Після виконання своєї пісні "Hey Jude" Маккартні попрощався з натовпом і покинув сцену. Та потім повернувся, щоб виступити на біс, з українським прапором у руках. Цей жест викликав овації серед публіки, пише DailyMail.
Раніше стало відомо, що після нападу росії на Україну співак прибрав з репертуару пісню "Back In The USSR", у якому описується холодна війна з точки зору російського шпигуна, який повертається з Америки.
На фестивалі "Гластонбері" також виступили українська фолк-група "ДахаБраха", представники України на Євробаченні у 2021, 2022 роках Go_A і Kalush Orchestra.
Нагадаємо
У Киргизстані на піку імені путіна встановили прапор України.
Paul McCartney al Festival di Glastonbury. #Ukraine pic.twitter.com/s8b1IlVMgz— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) June 27, 2022