Киев • УНН
Во Львове неизвестный произвел выстрел в 60-летнюю общественную деятельницу Ирину Фарион. Пострадавшая госпитализирована с ранением головы, полиция принимает меры для задержания нападавшего.
Полиция Львовщины устанавливает обстоятельства покушения на жизнь общественного деятеля Ирины Фарион и принимает меры для задержания стрелка, передает УНН.
Детали
По данным Нацполиции, происшествие произошло сегодня, 19 июля, около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы.
На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка, добавили правоохранители.
И хотя Нацполиция не называет имени общественного деятеля - ранее депутат Львовского городского совета сообщил о покушении на языковеда Ирину Фарион.
Ирина Фарион в тяжелом состоянии - депутат19 июля 2024, 17:12 • 4982 просмотра