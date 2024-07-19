Полиция Львовщины устанавливает обстоятельства покушения на жизнь общественного деятеля Ирины Фарион и принимает меры для задержания стрелка, передает УНН.

Детали

По данным Нацполиции, происшествие произошло сегодня, 19 июля, около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы.

На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка, добавили правоохранители.

И хотя Нацполиция не называет имени общественного деятеля - ранее депутат Львовского городского совета сообщил о покушении на языковеда Ирину Фарион.

Ирина Фарион в тяжелом состоянии - депутат