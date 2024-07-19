Ирина Фарион, в которую неизвестный стрелял во Львове, в тяжелом состоянии. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.

«Фарион в тяжелом состоянии», - написал депутат.

По его словам, «стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя».

Добавим

Сейчас полиция подтверждает только факт стрельбы во Львове. Ифнормацию о лице, на которое было своено нападение не раскрывают.

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Во Львове, вероятно, стреляли в языковеда Ирину Фарион.