Во Львове неизвестный стрелял в языковеда Ирину Фарион. По словам депутата Игоря Зинкевича, она находится в тяжелом состоянии. Полиция подтверждает факт стрельбы, но не раскрывает информацию о личности, на которую совершено нападение.
Ирина Фарион, в которую неизвестный стрелял во Львове, в тяжелом состоянии. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.
«Фарион в тяжелом состоянии», - написал депутат.
По его словам, «стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя».
Добавим
Сейчас полиция подтверждает только факт стрельбы во Львове. Ифнормацию о лице, на которое было своено нападение не раскрывают.
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Во Львове, вероятно, стреляли в языковеда Ирину Фарион.