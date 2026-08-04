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У пенсионеров украли более 12,5 млн гривен — в Киеве задержали лжесотрудников СБУ

Киев • УНН

 • 3880 просмотра

Жертвами преступников стали 67-летняя женщина и 78-летний мужчина. Одному из них грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

У пенсионеров украли более 12,5 млн гривен — в Киеве задержали лжесотрудников СБУ
Фото: Киевская городская прокуратура

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве 47-летнему киевлянину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Подробности

По данным следствия, жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками СБУ и требовали отдать деньги на проверку, стали 67-летняя женщина и 78-летний мужчина.

Пенсионеры, чтобы снять все подозрения якобы в коллаборационной деятельности и финансировании рф, отдали курьеру все свои сбережения. Так, женщина передала "на проверку" лжеправоохранителям 42 тыс. долларов и 665 евро, мужчина вынес из квартиры 225 тыс. долларов и 11 250 евро. Подозреваемый, забрав деньги, перечислил их на указанный организаторами схемы криптокошелек

- говорится в сообщении прокуратуры.

У задержанного обнаружили и изъяли более 32 600 долларов США, 1610 евро и 450 000 гривен. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним

Правоохранители пресекли деятельность преступной организации, которая обманула около 800 человек на сумму более 40 млн гривен под видом инвестирования в криптовалюту.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП