Показали последствия ночной атаки по Киеву в Ботничах

Дональд Трамп отказался давать показания по делу о мошенничестве в Trump Organization

Дональд Трамп отказался давать показания по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, назвав это вмешательством в выборы и охотой на ведьм. В деле утверждается, что его компания завышала стоимость активов для обеспечения кредитов.