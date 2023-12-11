Показали последствия ночной атаки по Киеву в Ботничах
Киев • УНН
Николай Калашник поделился фотографией повреждений от ночного ракетного обстрела в киевском районе Бортничи; на месте работают аварийные бригады.
Руководитель Дарницкого района Николай Калашник распространил фото последствий ночной ракетной атаки в микрорайоне Бортничи, передает УНН.
Он также уточнил, что на месте работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы.
Напомним
В ночь на понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучала серия взрывов до объявления воздушной тревоги.
В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека.
Показали последствия ночной атаки по Киеву в Ботничах
Николай Калашник поделился фотографией повреждений от ночного ракетного обстрела в киевском районе Бортничи; на месте работают аварийные бригады.
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