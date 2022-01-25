Ухудшение рейтинга Украины в Индексе восприятия коррупции: эксперт назвал причину

ukru
15 марта, 19:03 • 107023 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144096 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123983 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117460 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105125 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101628 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93620 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124504 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127528 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127332 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 47643 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 28807 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

04:37 • 22247 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 49266 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 31701 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124507 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124448 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261702 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291026 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227330 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105374 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127531 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111643 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128900 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130917 просмотра
Актуальное
Ухудшение рейтинга Украины в Индексе восприятия коррупции: эксперт назвал причину

Ухудшение рейтинга Украины в Индексе восприятия коррупции: эксперт назвал причину

Киев • УНН

 • 20352 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Украина потеряла позиции в Индексе восприятия коррупции из-за некомпетентности и непрофессионализма антикоррупционных органов. Такое мнение в комментарии УНН высказал экс-советник директора ГБР, адвокат Олег Шрам.

Детали

“Вся борьба с коррупцией сводится к каким-то пиар-акциям, а системной борьбы нет. В течение семи лет антикоррупционные органы — непрофессиональные и некомпетентные. Вроде бы созданная под них система — НАБУ, САП, ВАКС — не способна обеспечить надлежащую борьбу с этим позорным явлением”, — отметил Шрам.

Пиар-акции или дела по признакам политического влияния, которыми занимаются антикоррупционные органы, мешают системной борьбе с коррупцией, уверен он.

“И соответственно уровень доверия к этим органам близок к нулю. Те, кто им доверяют — это 1-2%, но реальной борьбы нет. Есть имитация и есть выполнение каких-то других задач, но они не имеют ничего общего с качественным расследованием уголовного производства”, — подчеркнул эксперт.

Низкое качество материалов и постоянное нарушение законодательства со стороны антикоррупционеров приводят к тому, что Верховный суд отменяет решение Высшего антикоррупционного суда и выносит оправдательные приговоры, отметил адвокат.

К слову

На низкое качество расследования и собранных материалов детективами Национального антикоррупционного бюро в своем недавнем интервью намекнул сам руководитель САП Максим Грищук. Оправдывая неэффективность САП, он отметил, что антикоррупционные прокуроры вынуждены работать с материалами НАБУ: "Мы работаем по материалам, которые расследует НАБУ, и мы поддерживаем обвинения по делам, которые рассматривает ВАКС. Мы зависимы от тех материалов, которые нам направляются с НАБУ, как расследуются и какова полнота этих материалов. Прокуроры ограничены в ресурсе самостоятельно собирать доказательства”.

Ранее финалист конкурса на руководителя САП Александр Клименко заявил, что антикоррупционная прокуратура при каденции Грищука стала неэффективной: “Фактически 50 прокуроров и 60 направленных в суд за год уголовных производств. Одно производство в год — это, мне кажется, не лучший показатель”.

Факты о НАБУ

За последние 5 лет финансирование НАБУ увеличилось в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн, или около 4 млн долларов.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В этом году истекают полномочия Артема Сытника, однако он будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора. Сытник официально признан коррупционером и внесен в соответствующий государственный реестр. Кроме того, НАПК недавно проверило НАБУ и обвинило Сытника в нарушении антикоррупционного законодательства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы