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Погіршення рейтингу України в Індексі сприйняття корупції: експерт назвав причину

Погіршення рейтингу України в Індексі сприйняття корупції: експерт назвав причину

Київ • УНН

 • 20355 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Україна втратила позиції в Індексі сприйняття корупції через некомпетентність і непрофесійність антикорупційних органів. Таку думку в коментарі УНН висловив ексрадник директора ДБР, адвокат Олег Шрам.

Деталі

“Вся боротьба з корупцією зводиться до якихось піар-акцій, а системної боротьби немає. Створенні протягом семи років антикорупційні органи — непрофесійні і некомпетентні. Начебто створена під них система — НАБУ, САП, ВАКС — не спроможна забезпечити належну боротьбу із цим ганебним явищем”, — наголосив Шрам.

Піар-акції або справи з ознаками політичного впливу, якими займаються антикорупційні органи, заважають системній боротьбі з корупцією, впевнений він.

“І відповідно рівень довіри до цих органів близький до нуля. Ті, хто їм довіряють — це 1-2%, але реальної боротьби немає. Є імітація і є виконання якихось інших завдань, але вони не мають нічого спільного із якісним розслідуванням кримінального провадження”, — підкреслив експерт.

Низька якість матеріалів і повсякчасне порушення законодавства з боку антикорупціонерів призводять до того, що Верховний суд скасовує рішення Вищого антикорупційного суду і постановляє виправдальні вироки, зазначив адвокат.

До слова

На низьку якість розслідування і зібраних матеріалів детективами Національного антикорупційного бюро у своєму нещодавному інтерв’ю натякнув сам керівник САП Максим Грищук. Виправдовуючи неефективність САП, він зауважив, що антикорупційні прокурори змушені працювати з матеріалами НАБУ: “Ми працюємо за матеріалами, які розслідує НАБУ, і ми підтримуємо звинувачення у справах, які розглядає ВАКС. Ми залежні від тих матеріалів, які нам направляються з НАБУ, як розслідуються і якою є повнота цих матеріалів. Прокурори обмежені в ресурсі самостійно збирати докази”.

Раніше фіналіст конкурсу на керівника САП Олександр Клименко заявив, що антикорупційна прокуратура за каденції Грищука стала неефективною: “Фактично 50 прокурорів і 60 направлених до суду за рік кримінальних проваджень. Одне провадження в рік — це, мені здається, не найкращий показник”.

Факти про НАБУ

За останні 5 років фінансування НАБУ збільшилося у півтори рази, з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Лише автопарк НАБУ обійшовся українцям у 105 млн грн або близько 4 млн доларів.

Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.

Цього року закінчуються повноваження Артема Ситника, проте він виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора. Ситник офіційно визнан корупціонером і внесений у відповідний державний реєстр. Крім того, НАЗК нещодавно перевірило НАБУ і звинуватило Ситника у порушенні антикорупційного законодавства.

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