Подтопление Киевского метро: как будет работать наземный транспорт - график и схемы
Киев • УНН
В Киеве запустили альтернативные маршруты наземного транспорта из-за закрытия части синей ветки метро на ремонт тоннеля: автобусы и троллейбусы будут курсировать с регулярными интервалами.
В Киеве из-за ремонта тоннеля на "синей" ветке метро от станции метро "Теремки" до станции "Лыбедская" будут организованы новые маршруты наземного общественного транспорта, сообщили в Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.
"В связи с ремонтом перегонного тоннеля на "синей" ветке метрополитена с 8 декабря от станции метро "Теремки" до станции "Лыбедская" будет организовано движение наземного транспорта, которое будет дублировать маршруты закрытых станций метро", - сообщили в КГГА.
В частности, будет организовано движение временного автобусного маршрута общего пользования № 2-М "Кибернетический центр - станция метро "Теремки" - станция метро "Лыбедская", на котором будет работать 60 автобусов с интервалом движения 1 мин. А также временного троллейбусного маршрута № 43-К "Кибернетический центр - станция метро "Лыбедская", на котором будет работать 20 троллейбусов с интервалом движения 3 мин.
Путь автобусного маршрута общего пользования № 38 продлевается до станции метро "Лыбедская". На маршруте будет работать 5 автобусов с интервалом движения 17 мин.
"Из-за необходимости высвобождения дополнительных троллейбусов для работы маршрута № 43-К, движение троллейбусного маршрута № 50 "Улица Милославская - станция метро "Лыбедская" временно прекращается", - отметили в КГГА.
На троллейбусном маршруте № 50-К "ул. Милославская - площадь Дарницкая" увеличивается количество подвижного состава. Будет работать 10 троллейбусов с интервалом движения 9 мин.
Напомним
У Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закроют движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Ориентировочный срок ремонта - 6 месяцев.
Подтопление Киевского метро: как будет работать наземный транспорт - график и схемы
В Киеве запустили альтернативные маршруты наземного транспорта из-за закрытия части синей ветки метро на ремонт тоннеля: автобусы и троллейбусы будут курсировать с регулярными интервалами.
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