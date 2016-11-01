Налоговики разоблачили незаконный экспорт зерна на около 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Работники Государственной фискальной службы разоблачили противоправную схему экспорта сельскохозяйственной продукции и изъяли зерно на около 5 миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.
Установлено, что одно из предприятий представило в Николаевскую и Одесскую таможни ГФС для оформления в режиме "экспорт" предварительные декларации об отправке за пределы Украины сельскохозяйственной продукции урожая 2016 года.
Вместе с таможенными декларациями были представлены поддельные товаросопроводительные документы, подписанные от имени директора и основателя указанного предприятия. Во время разговора с представителями налоговой милиции мужчина подтвердил свою непричастность к регистрации и ведению внешнеэкономической деятельности компании.
Так, на основании постановлений суда провели ряд обзоров зернохранилищ в торговых портах в зоне деятельности Одесской и Николаевской таможни, по результатам которых изъяли 263,5 тонн сои, 114 тонн кукурузы и 146 тонн пшеницы.
Всего изъяли сельскохозяйственной продукции на сумму около 5 млн грн. Продолжаются следственные действия.